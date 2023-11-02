女網友敘述案發經過。（圖 / 截自Dcard）

一名女網友日前於Dcard發文，指稱她搭乘中和新蘆線時，於車廂內慘遭陌生男乘客「襲擊下體」，案發當下嚇得一時不能言語，反應過來後隨即用力將對方推開；未料抵達大橋頭站後，卻仍然看見該名男子跟隨人群下車，此一幕直接讓她嚇得渾身顫抖。事後，捷運警察現身回應並已調閱監視畫面，預計今（2）日將前往新北市三重警分局提告。

該名女網友10月31日於Dcard發文表示，稱她事發當日傍晚6時許搭往中和新蘆線的捷運方向，原本正專注於手機內容，未料卻逐漸察覺「褲子底部遭觸碰」，低頭一看，竟是一隻手，再沿著這隻手的方向望去，一陌生男子正直視著原Po。

原Po進一步指出，「他在試探我作不作為，如果我不敢出聲他一定繼續，因為就連我已經找到那隻手的主人以後，他的手仍舊徘徊在重要部位。當下我只是大力把他推開，他趁著剛好停靠大橋頭隨著人群下車」。

對於此突如其來發生的一幕，原Po當下只感渾身顫抖，同時強調很後悔沒有將該名陌生男子給拍下來。另，她也根據印象描繪出對方大致的樣貌特征，「目測30左右的短髮青年男生，身高165左右，穿棕灰色短袖，背藍黑色斜背包」。

原Po也強調，她能記清對方的樣貌特征僅有這麼多，沒有照片提供女孩們共同警惕深感抱歉。至於此次發文目的，也基於橘線幾乎人潮擁擠的考慮，如若之後又遇今日一樣缺乏影片、更無目擊證人可作證的情形下，應當如何自保，「能不再遇到是最好，但我希望我下次遇到的時候不再讓他們逃走」。

該貼文一經曝光，眾多女網友紛紛有感留言：「我也在捷運上被襲胸過，當下也不了了之，總會想著下次遇到一定要反抗，但誰會想要有下次呢？」、「以前是在忠孝復興被摸過下面，當時人擠人以為多想，連兩站都有奇怪的感覺才意會過來」、「有人知道如果遇到這種事不敢大叫怎麼辦嗎？之前也遇過變態但太內向了不敢大叫」、「我前陣子在同個捷運站遇到同個變態三次！他在車廂內碰觸我大腿，後來也是報警處理」、「我曾經也在捷運上被噁男用下體蹭，那時候年輕不知道該怎麼反應就被他給逃了，後來報警走法律途徑，有開庭也給犯人定罪，那時候聽警察說他是慣犯被抓過好多次，女生們遇到性騷擾真的不要怕，一起勇敢捍衛自己的身體自主權」。

捷運警察隨後於留言處現身回應：「男子於車廂的行為涉嫌性騷擾，針對本案申調相關監視器影像，俾利釐清案情並受理後據以偵辦。」

據了解，原Po後續已於昨1日下午主動與捷運警聯繫，調取相關監視畫面，將預計今（2）日前往三重警分局太派出所製作筆錄準備提告。

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