日本女星澤尻英龍華曾以電視劇《一公升的眼淚》爆紅全亞洲，2019年因持有毒品被逮捕，隔年在法庭認罪，被判1年6個月徒刑、緩刑3年，從此消失在螢光幕。不過，今年開始頻有澤尻英龍華復出的消息，今（2日）確定她將於明年2月主演舞台劇，最新金髮造型曝光。

澤尻英龍華淡出4年後，將在明年2月於東京新國立劇場主演舞台劇《慾望街車》，和伊藤英明同台飆戲。從釋出的海報中，澤尻英龍華頂著一頭金色長捲髮，身穿黑色小背心，看起來相當美艷，背後緊摟她的則是飾演妹夫的伊藤英明。據週刊報導，《慾望街車》敘述上流社會女子墮落的故事，澤尻英龍華飾演女主角布蘭奇，因原作有激烈的性愛場景，澤尻英龍華在台上是否會跟男主角有激情戲，成為一大看點。

澤尻英龍華2020年本來要在NHK《麒麟來了》飆戲的鏡頭，都因染毒而被刪光，沉澱期間一度傳出轉行酒店公關，後來相關人士指出她深刻反省，和經紀公司討論後決定重返演藝圈，這次主演舞台劇《慾望街車》，是她睽違4年後的作品。

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