很多人以為青光眼是年長者才會有的疾病，但近年來其實有年輕化趨勢。對此，諾貝爾眼科診所主治醫師林宜鴻表示，過去曾收治過30多歲的青光眼患者，致病關鍵在於長時間近距離用眼。此外，現代人很習慣「邊走路邊看手機」，對眼睛的損害也相當大。他指出，青光眼就如同眼睛發生心肌梗塞，初期不易察覺，嚴重可能突然就失明，不可不慎。

林宜鴻在臉書專頁「鴻眼醫生｜林宜鴻眼科醫師」發文表示，青光眼是一種視神經的病變，當眼壓過高時，會往後壓迫到視神經，造成視神經逐漸萎縮壞死。目前推估每100人就有3.5人患有青光眼，在40～80歲族群中，比例相當高。

然而，青光眼不只是老年人專利，40歲以下患者就佔了3成。他提到，過去曾碰過30多歲的年輕男病人來急診後確診青光眼。進一步詢問才得知，原來對方近2年每天都在玩寶可夢抓寶，長時間近距離用眼，這對眼睛傷害不小。

不僅如此，林宜鴻還說，現代人常有1壞習慣，即邊走路邊看手機，當連續長時間看手機，會造成眼壓升高，傷害程度絕不容小覷。

林宜鴻指出，青光眼如同眼睛的心肌梗塞，此說法其實就是把眼睛比喻成人，急性瞬間、無聲無息失去生命，即代表突然就失明，這是有可能會發生的。

至於該如何預防青光眼？林宜鴻分享4招，包含近視度數不加深；適度讓眼睛休息放鬆，近距離用眼30分鐘，看遠放鬆5～10分鐘；讓眼睛和手機、電視等3C用品距離遠一點較好，眼睛會越放鬆；每年定期眼睛檢查，及早發現治療才能減緩惡化。