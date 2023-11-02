2023年進入尾聲，大家都很在乎年底的財運，希望能賺到錢過好年，《科技紫微網》提醒，3生肖年底恐遇財務危機，發生被騙而失財、投資有去無回等狀況，建議他們提高警覺。

▎生肖兔

生肖兔年底時會遇財務危機，可能是因事業方面表現不佳，使正財收入出現波動，甚至影響年終獎金，尤其是在年底換部門或跳槽，將會發生收入縮水的情況，不過從事水利工程或經營餐飲的人則不被影響，這兩種行業受財運波及較小。

▎生肖鼠

工作穩定或在大企業工作的生肖鼠，年底時薪水收入不太受影響，但若是經營生意、從事金融行業，此時運勢不利，做生意或投資規模發展過快，可能會被不佳的財運影響，如果又急功近利，還可能發生連本金都難以拿回來的狀況。

▎生肖馬

生肖馬年底時求財難度大，不利於開拓新財源，例如進入新領域經營、投資或開展副業，容易被騙而失財，建議上班族、經營者做好手上的工作，避開失誤，能確保正財穩定，投資理財方面要多注意時事及政局變化，若只靠感覺出手，容易出現錢財有去無回的狀況。