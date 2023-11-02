温昇豪（左起）、李銘順及鳳小岳3人有顏值又有演技。（鏡電視提供）

演出《八尺門的辯護人》的李銘順、《華燈初上》的鳳小岳、《我們與惡的距離》的温昇豪3人的精湛演技是有目共睹，但怎麼都沒想到，3人當初出道契機，全都是因為「錢」。3人日前在鏡電視《誰來演戲之圓桌對談》暢聊熟男角色的魅力，温昇豪跟李銘順都坦言一開始當模特兒就是為了賺錢，李銘順甚至笑著說：「金錢是我的（演藝工作）啟蒙老師！」

來自馬來西亞的李銘順，2021年時以《做工的人》拿下金鐘獎迷你劇集男主角，李銘順坦言原本沒有打算接演，「我還跟我經紀人說，我還沒有準備好演台語劇，結果他不死心，就叫我先看一下」，結果才讀了大綱，李銘順立刻點頭「我要接！給我一個（台語）老師在身邊」。

3人講到演戲，不約而同認為，現在已經不是演，而是融入在角色中。温昇豪感性的說：「我覺得我的工作就像是預習人生，預習生老病死、悲歡離合，也許我真的遇到的時候，不見得瀟灑的起來，但起碼我懂得換位。」鳳小岳提起《華燈初上》中的江瀚，「江瀚是一個孤兒，而我小時候也有類似的情況，就一個人突然被丟到一個地方，還去了少林寺練功夫」。他淡淡的說，或許就是這樣的經歷，才能演活這個負心漢角色。精彩內容分上下兩集，請鎖定11月4日11月11日週六下午4點於有線電視86台及MOD 508台播出，並且同日下午4點30分上架LINE TV，敬請期待。