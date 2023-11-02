民進黨籍高市議員黃捷確定接棒參選高雄第六選區立委，國民黨智庫執行長柯志恩批黃捷「落跑」應道歉，對此，民進黨高市議員林智鴻2日護航黃捷回嗆，柯志恩選完高雄市長之後，不僅在地方看不到人，更不敢迎戰任何高市立委選區，只想等待「不分區安全名單」坐享其成。

林智鴻怒批，柯志恩就是把高雄當跳板、唱衰騙票完就跑、懶惰又畏戰，這種偶爾來蹭聲量的參政者到底哪來的臉嗆「敢戰能戰」的黃捷？且國民黨還沒正式登記，柯志恩大可以用行動走出「舒適圈」，替補黨內第六選區參選人陳美雅，與黃捷正面對決，看誰的服務與努力比較經得起考驗。

林智鴻認為，柯志恩落敗後，在地方上聽見許多藍營人士盼她能深耕高雄，備戰2024高雄立委選舉，但她選後以「仍有教職」為由，聲稱只能「每周四五六在高雄」，而她在台北的行程不是授課，是國民黨總統參選人侯友宜的助選行程、親藍營政論節目等，就算是待在高雄的那3天，選民也從未看見她出席任何在地場合，甚至被譏「以為回高雄度假就算是深耕選區」。

林智鴻痛批，柯志恩不願意深耕高雄是她個人選擇，應予以尊重，他也很樂意柯志恩多回高雄消費而非像過去「消費高雄」，但她對黃捷口出「落跑應道歉」，或講高雄市長陳其邁是「死豬不怕滾水燙」、「死皮賴臉」等，就完全不厚道。

林智鴻強調，黃捷參選從未離開高雄，又敢在選前70幾天接受挑戰，要為高雄爭取更多建設與服務，是充滿熱忱、又愛自己家鄉的年輕人，並非柯志恩這種每天不跑行程也不關心高雄未來，只會整天上節目當藍營打手坐等不分區立委席次的「長輩」可以相提並論的。