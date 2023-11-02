即日起至2023年11月30日，刷星展信用卡於PChome單筆分期消費滿額最高享22%回饋，momo雙11最高回饋19%，yahoo！購物中心最高享20%回饋，蝦皮則主打低門檻高回饋，單筆分期消費滿新台幣11,111最高享刷卡金2,000元，回饋達18%。上述網購優惠亦可累加「一起用星刷」刷卡優惠。即日起至2024年1月31日，刷星展信用卡不限通路消費滿額最高享5%刷卡金回饋，於指定美食外送、行動支付與串流平台不限金額再享加碼15%刷卡金回饋（不包含原卡片權益），並於指定時間登入星展Card+信用卡數位服務完成活動登錄，筆筆消費不限金額再抽百萬南極雙人之旅！

第一銀行則攜手蝦皮購物、momo購物網、PChome、東森購物、yahoo！購物中心等17家知名電商，推出最高25％刷卡金回饋，另搭配iLEO信用卡指定網購加碼2％，回饋上看27％。

第一銀行提供雙11購物守則，首先，檢視自己的購物清單，屬低單價商品，於momo購物網、PChome與yahoo！購物中心，指定期間刷一銀卡單筆消費滿1111元贈222元刷卡金，回饋率達20％；另，於生活市集、台灣樂天、friDay購物、博客來、GOMAJI、coupang 酷澎，單筆滿千元登錄享10％回饋。此外，搭配iLEO信用卡綁定台灣Pay、LINE Pay與街口支付再享最高4％回饋，合計回饋高達24％。

卡友如欲購買高單價家電，持一銀卡於五大電商平台分期滿額贈優惠活動，登錄享最高25％回饋，回饋金上看7500元。且於電商刷卡單筆分期滿3000元，12月底前可至「分分樂滿額抽」活動網頁抽最高11111元刷卡金，購物時還能多賺一筆，讓卡友整體花費更節省。

年底前，新戶網路申辦iLEO信用卡最高可享1350元回饋，於上述電商平台消費，登錄再享最高200元刷卡金回饋。