國民黨主席朱立倫、國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲在10月31日晚間密會53分鐘，對於藍白合總統人選產出方式仍無共識。據了解，侯友宜已撂話，明天（周五）就是最後談判期限。對此，國民黨立委、黨團首席副書記長李德維今(2日)表示，這也是恰當時間，把時間跟精力全心全意投入在自己該做的事情上比較重要。

侯友宜下藍白合最後通牒？ 藍黨團回應曝基層心聲 @ChinaTimes

李德維今在國民黨立法院黨團召開「陳建仁：核電是綠電 說漏嘴？測風向？」記者會上表示，接到很多基層反應，認為國民黨有自己的黨格，我們當然期待藍白合，但沒必要一直等下去，畢竟選舉只剩70幾天，基層對黨中央、參選人有些想法跟意見，也把相關想法跟意見反映給黨中央還有參選人，希望這件事趕快落幕。

李德維指出，藍白能夠合，我們一定共同努力，如果合不了，各自打拚，保持良好關係，倒是覺得基層現在主要想法是這樣。

至於傳出侯友宜已向黨主席朱立倫表達3日是談判最後期限。對此，李德維回應，站在參選人立場，必須有實際主張，這也是恰當時間，距離登記時間有限，相關其他連動工作非常多，包括副手人選或其他工作準備、不分區提名和布局、國民黨各地造勢活動等，國民黨所需要的準備時間非常多，這點跟民眾黨有蠻大差異性，所以把時間跟精力全心全意投入在自己該做的事情上比較重要。