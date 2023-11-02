台中50歲賴姓男子日前深夜飲酒後，心存僥倖認為電動滑板車不易遭警方攔查，於是騎乘電動滑板車返家，未料途中行經大里區立仁橋頭自摔，警方到場對其實施酒測超標，仍將賴男依違反《刑法》公共危險罪嫌送辦。（民眾提供／潘虹恩台中傳真）

台中50歲賴姓男子日前深夜酒後騎乘電動滑板車返家，心存僥倖認為電動滑板車較不易被警方攔查取締，未料行經大里區立仁橋頭時，疑似因輾壓到石而失控自摔，警方獲報到場發現賴男身上散發出濃濃酒味，酒測值超標，遭警方依違反《刑法》公共危險罪嫌送辦。

據了解，賴男日前晚間在友人家飲酒，深夜12點多結束，認為電動滑板車較不易被警方攔查取締，心存僥倖大膽騎乘電動滑板車返回太平住處。不料，行經大里區立仁橋頭時，疑似因輾壓到石頭而失控自摔。警方獲報到場發現賴男身上散發出濃濃酒味，經酒測後，酒測值高達0.96Mg／L，遭警方依違反刑法公共危險罪送辦。

警方表示，電動滑板車為時下相當熱門的休閒交通輔具，在公園、廣場等地隨處可見，但若將電動滑板車騎上馬路可能會違反《道路交通管理處罰條例》，若酒後駕駛電動滑板車上路更可能違反《刑法》公共危險罪；《道路交通管理處罰條例》第69條增訂「個人行動器具」（如電動滑板車、獨輪車等）歸類為慢車，原則上禁止行駛於道路，故僅能在非屬道路的公園、廣場、私人或封閉場域內使用。

台中市警察局霧峰分局仁化派出所長黃秉鈞表示，如於道路上使用電動滑板車，依據《道路交通管理處罰條例》第69條第5項規定，可處1200元至3600元罰鍰；如有酒駕行為，依據《道路交通管理處罰條例》第73條第2項規定，可處1200元至2400元以下罰鍰，提醒民眾勿違規使用及酒駕，以保障自己及他人行車安全。

霧峰警分局分局長陳祥麟呼籲，警方對於酒駕「零容忍」，民眾應謹記「酒後不開車、開車不喝酒」的原則，民眾如與親友聚會飲酒，應多加利用計程車、代駕或大眾運輸交通工具返家，切勿心存僥倖使用個人行動器具酒駕，警方將持續加強酒駕執法，維護民眾生活環境安全。

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