長照能否永續？健保會不會破產？資深媒體人彭華幹今（2）日號召百人到行政院抗議國健署不僅用健康風險評估阻擋加熱菸合法上市，甚至要求做耗時20年的流行病學研究；造成黑市猖獗水貨商大賺，政府卻抽不到菸捐菸稅，長照健保拉警報！大家將面臨「老」不起的未來，看病錢從哪來？

彭華幹今號召百名群眾及身障者至行政院，抗議加熱菸黑市賺飽、長照就要倒！不滿政府圖利加熱菸水貨商。（圖片來源：彭華幹提供）

Clean air聯盟發起人彭華幹說，去年政府徵收菸稅約469億元、菸捐295億元，高達764億元的菸稅捐大都挹注長照和健保基金。《菸害防制法》通過納管加熱菸，國健署卻卡關，讓加熱菸水貨發大財，政府卻抽不到加熱菸的菸稅捐，台灣正陷入一場健康風暴，健保面臨破產，長照基金入不敷出；沒有長照健保，誰來照顧老人？年青人怎麼會有未來？

財政部統計，菸稅自2017年調漲後，5年挹注長照基金高達1215億元，逾占7成。但今年前8個月，菸稅較去年同期短收5億元，短收比例近3%。根據政府111年度預算案，菸捐總計279億元，其中134億元列入全民健康保險基金，健保支出大半仰賴菸捐。

彭華幹舉例，今天購買一包100元的菸，大約有60元是繳給國家的稅捐，包括31.8元菸稅和20元菸捐，其他是關稅和營業稅。但國健署阻擋加熱菸合法上市，民眾被迫向黑市購買，導致水貨商賺翻了，政府卻收不到合法販售加熱菸能徵收的稅捐，健保和長照沒有菸稅捐挹注，需要長照的國民被置之不顧，誰來跟坐著輪椅的長輩們說對不起？

陳抗現場還演出行動劇，用大水壺代表販售菸品的稅捐集結後，依比例分配給長照、健保、社福和私菸查緝4個水桶，菸稅捐大都給了長照、健保；接著水壺轉向導入水貨商的水桶，政府讓黑市大發利市，加熱菸奇貨可居，竟然可以成為行賄官員的物品！

因為政府阻擋加熱菸合法上市，彭華幹用大水桶模擬菸捐菸稅都流入水貨商，政府抽不到半毛錢稅捐。（圖片來源：彭華幹提供）

彭華幹痛批，媒體曾踢爆執政黨特定派系與固定紙菸商互動密切，當初有日本菸商要在台南設廠進口菸絲在台組裝，菸絲關稅是菸品的1/3，台灣不僅每年短收幾十億元關稅，台南市政府還減免地價稅、房屋稅、營業稅、貨物稅與水電費，當時市長就是副總統賴清德，為什麼對紙菸商這麼好？為什麼不減免一般老百姓的水電費？

董氏基金會當時也痛批，日本菸商在台南投資設廠是一場騙局！行政院及台南市政府歡迎日本菸商宣稱將引進超過90億元外資，殊不知菸商隨即宣布台灣的日本菸品漲價，根本是台灣人出錢幫日本菸商蓋菸廠；日本菸商多次自行加價，對台灣消費者每年可多榨取超過140億元。

彭華幹鄭重呼籲行政院和立法院各大黨團要強力監督，不該為個人或特定黨派利益，陪葬全民健康福祉，要讓健保、長照永續，讓台灣的年青人有未來。

★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。