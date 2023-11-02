屏東一名男子帶著太太和友人一起喝酒聚會，凌晨時2人返家途中，男子疑似不堪太太言語刺激，竟當街出拳擊倒太太，還殘忍地用腳多次重踩太太的頭部、騰空躍起重壓腹部，最後當街指侵奄奄一息的太太，同時拿手機拍下不雅照，女子最後被送醫搶救不治。一審判男子無期徒刑，上訴至高雄高分院，男子以酒醉為由否認犯行，但法官提出鑑定報告打臉男子，證明他已對酒精出現耐受性，最後駁回上訴，可上訴。

2021年12月某日晚間，男子和太太到友人租屋處飲酒，隔天凌晨2人先後返家，先回到家的男子久等不到太太，便出門尋找。找到太太後，2人因細故發生爭執，過程中男子疑似不堪太太言語刺激、失去理智，竟直接出拳、掌摑太太。

女子當時不敵身強體壯男子的攻擊，當場倒地不起，但男子仍不罷手，直接用腳重踩女子的頭臉部至少50次，再刻意騰空躍起、直接重壓女子身體、腹部10多次，導致女子當場昏迷。

男子見太太失去意識還不罷休，竟當街用手指性侵，還拿手機拍下太太衣衫不整的模樣。男子事後嘗試叫醒太太，發現太太疑似傷重昏迷，才撥打119將女子送醫急救。無奈女子頭部、腹腔內部大量出血，到院時已無生命跡象，經搶救仍不治。

警方事後調閱監視器，循線逮獲男子到案，但男子堅決矢口否認犯行，一審依乘機性交殺人罪判男子無期徒刑。

男子不服上訴，強調當時因為酒醉，不知道自己下手這麼重，自身犯行也應該屬於「傷害致死罪」，請求法官輕判。

高雄高分院認為，男子明知女子不堪多次暴擊，仍持續施虐，可見男子主觀上具殺人不確定故意，監視器也清楚拍下男子左手多次性侵倒地無意識的太太。

鑑定也證實，男子的身體已對酒精出現耐受性，事發前男子能出門順利找尋太太，事發後也能精準的撥打119報案，可見當時意識清楚，不能用酒醉為由脫罪。法官最後仍依乘機性交殺人罪判男子無期徒刑、褫奪公權終身。針對偷拍的手機則宣告沒收，全案仍可上訴。

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