不少夫妻結婚後與公婆同住，一名人妻婚後住進夫家，與已經離婚的公公同居，沒想到某天公公竟問懷孕中的她可不可以幫忙解決生理需求，被拒絕後仍不放棄，讓人妻忍無可忍，下定決心與老公搬出去住才解脫。

臉書「匿名公社」一篇公公求懷孕媳婦幫解決生理需求的貼文，近期又引發熱烈討論，這名人妻表示，當時在懷第二胎，是疫情最嚴重的時候，想不到公公突然對她說，因為疫情沒辦法出去找別人解決，希望她可以幫忙解決生理需求。人妻說，平時老公出門上班，家裡只剩她和公公一起照顧女兒，公公卻提出荒謬要求，嚇得她立刻拒絕。

人妻表示，這件事悶在心中好幾天，仍決定告訴老公，老公聽完暴怒想找公公吵架，但被她攔下，最後兩人決定只要老公不在家，她就先帶女兒回娘家待著，同時將此事告知已和公公離婚的婆婆。

過1年多後人妻以為沒事了，但公公某天凌晨又傳訊息給她說「我不快樂」，懇求想靠在她身邊解決生理需求，還說「我只信任妳」，當時她正與老公在外露營，立刻回絕「你提的要求雖然沒發生關係，但已經是背叛老公，而我不會做出讓老公難過受傷的事」，希望公公不要再提，不然她會跟老公說出一切，之後夫妻倆以小孩長大為由，全家搬到外面住。

貼文曝光後，網友都看傻：「公公肉片看太多了，想演一樣的劇情」、「真的要趕快搬出去，這是個未爆彈很恐怖」、「這位老頭是把他兒子當塑膠嗎」、「太誇張了吧！就算是去外面花錢也不會有人說話啊！幹嘛說這種不倫理的語言」。