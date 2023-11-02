員警獲報到場地毯式搜尋撿拾鈔票，共拾29萬4700元。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

賴姓失主到派出所領回飛走的現金。（翻攝照片／張亦惠台中傳真）

昨天晚上10點多有民眾報警指出，文心路一段有大量千元鈔票掉落，報警請求協助，警方到場撿拾鈔票，並發現有手機等，立即聯繫包包主人，得知是一名28歲賴男忘記自己將36萬工程款放在後車廂外，就開車上路，警方指出，目前7萬多元現金尚未尋獲。

台中市政府警察局第四分局大墩所接獲民眾報案，稱文心路一段有大量的千元鈔票掉落，由於金額龐大無法辨別其真偽，通報警察請求協助。員警到場後第一時間協助撿拾地面散落的鈔票，並在現場發現一個包包裡面有手機及剩餘的現金，連忙聯繫包包主人。

失主28歲賴姓男子向員警表示，晚間從美式賣場購物離開後，忘記自己將手提包留在後車廂上，直接開車離去，接到員警來電才想起來，包包內有36萬元的工程款。員警在現場地毯式搜尋，連路邊的草叢都不放過，總計拾回29萬4700元，仍有7萬元現金尚未尋獲，警方持續擴大調閱周邊監視器，積極協助賴男找回遺失款項。

第四分局分局長李建興提醒民眾應隨時留意身邊貴重品，也表示，若侵占他人遺失財物，恐觸犯刑法侵占遺失物罪，最重可處新台幣1萬5000元罰金，勿因小失大觸犯法網。