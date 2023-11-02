台北葫蘆寺今舉行「觀音佛祖出家紀念日 北宮媽祖起駕大典」儀式，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘同框出席，光是座位就變動8次。（楊亞璇攝）

位子喬8次尬爆！柯文哲拉不走不跟侯坐 「換第9次就抓狂」 @ChinaTimes

台北葫蘆寺今舉行「觀音佛祖出家紀念日 北宮媽祖起駕大典」儀式，國民黨總統參選人侯友宜、民眾黨總統參選人柯文哲及鴻海創辦人郭台銘同框出席，光是座位就變動8次。國民黨北市黨部主委黃呂錦茹還多次上前嘗試拉柯文哲到侯友宜旁邊的座位，但是柯文哲忙著跟郭台銘聊天，不願移動位子，黃呂解釋，原來的座位不是這樣，她只是還原座位。

原來座位安排侯、柯兩人一起坐，但就在8點50分，侯友宜到場前10分鐘，廟方人員調整座位，改成侯友宜和台北市長蔣萬安一起，郭、柯排在一起，中間還隔了葫蘆寺董事長；黃呂錦茹在柯文哲到場前，發現位置改變，再親自調整位置，將郭的位置挪開，改回侯、柯並肩坐，郭、蔣排一起。

廟方與黃呂一度爭執，不過，郭台銘到場後還是坐到柯文哲旁邊，最晚入座的侯友宜與蔣萬安一起坐，只是最後再度將侯、蔣位子對調，使侯友宜更接近中間主位，最後位置依序是，柯、郭、董事長、侯、蔣，因此侯柯位置被隔開，互動有限。

郭台銘入座後，黃呂錦茹多次上前嘗試拉柯文哲到侯友宜旁邊的座位，但是柯文哲一動也不動。黃呂事後受訪表示，郭董的座位排序有變動，希望再換回來，所以他就過去處理，但是整個轉播就是三立包的，三立很堅持，自己不曉得郭台銘說什麼話，柯文哲也沒有講話。她強調，原來的座位不是這樣，她只是還原座位。

三立電視表示，胡蘆寺活動的直播是由三立「寶島神很大」節目、三立新聞網與胡蘆寺臉書一同發布直播，三立僅是直播單位，現場來賓座位係由廟方規劃安排，三立並無權限涉入廟方活動規劃。事實上郭台銘發言人亦已證實現場座位已於活動前一日就已安排，黃呂錦茹女士之發言不僅無端影射三立電視，更非事實，外界自有公評。