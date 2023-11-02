立法院司法及法制委員會今審查立院預算，會前有位自稱公報處員工直衝會議室，對立法院秘書長林志嘉下跪陳情，疑似受到職場言語霸凌，林志嘉當場也收下陳情書，相關人員也靠近了解狀況。有幾位立委質詢時也提及此事，林志嘉回應，他會親自處理，今天會後就會處理，沒有問題。

立院司法及法制委員今審查立法院相關預算凍結案，會前有位自稱公報處員工到場下跪陳情，林志嘉見狀當場起身，立法院秘書處長孔秉杰則攙扶該員工。

國民黨謝衣鳯質詢時，為何會有這樣的狀況發生，何時會有結果。林志嘉說，他是稍早得知這件事，自己有答應當事人，會後將與對方溝通了解，今天會後就會處理。

國民黨立委吳怡玎提及，希望國會作為公務機關的表率，甚至作為所有企業的表率，希望立院好好處理，未來類似案件可以愈來愈少，此事不僅影響員工，更影響辦公室和其餘同事的工作效率。對此，林志嘉回應，他的看法與立委一致，將親自處理。

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