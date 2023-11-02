2024選戰藍白合目前陷入僵局，前立委郭正亮日前分析，「如果總統破局，互相站台，國民黨區域立委候選人的利益跟國民黨總統候選人利益不一致，從北到南，若是藍白不合，國民黨可能會掉十席」。對此，另一名前立委沈富雄並不認同，並強調「跟郭正亮的講法180度不一樣」。

針對柯文哲昨晚臉書發文，似乎有意和緩藍白之間的緊繃氣氛。沈富雄今（2）日在節目《POP撞新聞》表示，柯匆匆忙忙做了調整，是因為感受到國民黨基層的憤怒，以及民調上需要擔負藍白不合較多責任，所以柯只好出來緩和一下。

沈富雄指出，柯文哲原先的立場是藍白淘汰賽，「經過全民調柯贏了，不要侯友宜；如果侯友宜贏了，柯不陪侯，我是全台灣第一個第二天講的，不是藍白合，是淘汰賽，如果不是我收回道歉」。而柯昨晚的態度是把藍白淘汰賽改成排名賽，就是全民調。但沈強調「現在藍白賽什麼都不行，淘汰賽不行、排行賽也不行」。

沈富雄續指，國民黨總統參選人侯友宜絕對不能不選正的，並強調候選人正的名單不是國民黨員，各地縣市長怎麼站台，有藍營立法委員參選人認為，民眾黨總統參選人柯文哲來、侯友宜來就輕鬆了，但實際上會出現兩個問題，一是深藍就不投票、二是小雞不找自家母雞，今天如果正的是柯、侯是副的，以後兩個月的造勢場合，真是一片愁雲慘霧，國民黨崩盤了。

沈富雄還提到，現在郭正亮講法，（藍白不合）國民黨委員起碼掉十個，郭還在其他節目打自己的臉，沈稱，「說我的方法是極端的方法，但是合理的推論阿，郭正亮講的是全民調，侯友宜輸了可以當副的，我在這裡宣布，我跟郭正亮的講法180度不一樣」。