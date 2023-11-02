音樂人劉家昌和甄珍的家務事最近鬧得沸沸揚揚，連兒子劉子千（現改名為：章立衡）都被波及並揚言提告。而其實劉家昌當年在追回甄珍前，曾與女星、舞蹈家江青結婚，但兩人婚姻維持了4年就告吹，多年後劉家昌上節目，稱當年會和江青結婚，是對方「破壞」了他想追甄珍的計畫，引來蔡康永吐槽：「是你自己守不住啊」。

劉家昌2010年上《康熙來了》分享他和甄珍的感情史，表示當時見到15歲的甄珍就有第六感，認為對方未來會是自己的妻子，蔡康永問：「不好意思，你中間好像有跟別人結婚？」劉家昌回：「是」，小S補充說而且甄珍一開始也沒有跟劉家昌在一起，有跟別人在一起，「這可以講嗎？」劉家昌大方說：「可以啊」。

劉家昌當年與國聯明星江青閃電登記結婚。（圖／中時資料照片）

蔡康永追問劉家昌，當年和別人結婚後心裡還是想好「我最後還是要回去娶甄珍嗎？」劉家昌解釋，自己第一任前妻其實原本是他和甄珍中間傳信的人，小S便驚訝問所以前妻算是促成劉家昌和甄珍在一起的人嗎？劉家昌回：「不是，她破壞，我就跟她結了」，蔡康永隨即笑說：「那不是她破壞，是你自己守不住啊！」

劉家昌和江青婚姻僅維持了4年。（圖／中時資料照片）

劉家昌回憶，當年約甄珍看電影卻被放鴿子，讓劉家昌一度不想再理甄珍，但第一任前妻鼓勵他說：「你不要誤會，幫你們傳信」，最後誤打誤撞兩人反而結婚，並表示第一任前妻也是大明星，雖沒提及名字，但指的就是演出過李翰祥導演電影《七仙女》的江青。

江青離婚後現身機場，一度難過落淚。（圖／中時資料照片）

劉家昌更說，當年聽到甄珍結婚整個身體發軟，一度覺得活不下去了，知道對方要飛到香港，還請人帶了他寫《我心深處》的歌詞給甄珍示愛，劉家昌更解釋之後演藝圈得許多人都幫忙他，包括謝賢的結拜兄弟也願意幫他，才讓他追回甄珍，他澄清很多人說他是第三者，他強調自己其實是「第一者」，謝賢應該也不會恨他，「他（謝賢）要的條件我都給他了」，兩人往後在路上遇到應該也可以點個頭打招呼，沒有交惡。