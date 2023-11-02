資深音樂人劉家昌日前怒轟前妻甄珍及兒子章立衡(劉子千)，昨(1日)列出數條罪狀，除了不留情面爆料：「甄珍在北京替兒子召妓」，更揭露章立衡不為人知的一面，指出他私下對母親爆粗口，不過見到媒體便當起孝子，當眾貼心扶甄珍進場，讓劉家昌好友嘲諷：「裝孝順的樣子太噁心」。

劉家昌表示曾對章立衡的作為難以接受，沒想到多說兩句，兒子便握起拳頭作勢打人，讓他頓時心寒，某位香港好友爆料，曾看到章立衡對甄珍爆粗口，但見到媒體後，立刻體貼攙扶母親，人前人後兩個樣，忍不住諷刺：「裝孝順的樣子太噁心」，並要求他加以管教，對此，劉家昌表示兒子被甄珍寵了27年，再次教育也沒效，不禁感概：「只能無奈放棄這個家」，更撂下狠話：「人要知廉恥，要點面子」。

劉家昌指出畢生捧紅不少演員和歌手，更打造出讓章立衡家喻戶曉的神曲《唸你》，雖然推出時負評不斷，但勤跑通告後，開始獲得不少好評，還營造出巨星架式，沒想到甄珍卻擔憂兒子紅了會跑掉，便切割團隊工作人員，改由自己掌控章立衡的演藝工作，沒想到卻適得其反，不論拍戲或出專輯，都是血本無歸，讓他無奈表示：「專業人的事，不是用錢就能得逞的，等待了27年，望子成龍的夢，徹底破碎」。

對此，甄珍發文隔空反擊，她表示劉家昌為了轉移媒體注意力，竟然發布這些子虛烏有的話，來污衊母子兩人，怒斥他根本是寡廉鮮恥，接著要求對方把公司資產去向解釋清楚，不要只會躲在網路上大放厥辭，接著撂下狠話：「過多的話我也不想多說，你的行為觸犯了法律，我沒必要跟你在網路上吵，否則受傷的只會是孩子。 客觀真相是抹黑不了的」，至於章立衡則是直呼父親名諱：「針對劉家昌想透過誣陷我和我的母親敲詐與勒索，那是痴人做夢，我母親已表達的很清楚，法律程序一定走完」，關係似乎已經恩斷義絕。