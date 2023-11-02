第十一屆雲台會今日於雲南昆明舉行，國民黨秘書長黃健庭出席並致辭表示，任何試圖逆轉兩岸交流的做法，都是不現實的，也不會成功；國民黨會堅持九二共識、反對台獨，持續推動兩岸交流、經貿合作，讓台灣海峽恢復到過去和平繁榮之海，兩岸重返和平繁榮的康莊大道。

黃健庭表示，2008到2016年間，兩岸在九二共識、反對台獨的基礎上，開創了最和平繁榮的輝煌時代，然而近年因為政治因素而區域緊張，不斷衝擊雙方的交流成果。他特別強調，任何試圖逆轉兩岸交流的做法，都是不現實的，也不會成功。

黃健庭說，歷史告訴我們，兩岸關係和九二共識，相合則旺、相離則傷、相反則蕩，兩岸經貿合則兩利、分則兩害。他以台灣網球選手謝淑薇曾和大陸選手彭帥、王欣瑜共組海峽組合為例，說明「一加一大於二」、兩岸的優勢互補。他說，兩岸經貿合作手牽手、文化交流心連心，就能一起在世界的舞台發光發熱。

黃健庭強調，九二共識是兩岸交流的穩固基礎，經貿合作是維繫兩岸關係和平穩定的壓艙石，中國國民黨會堅持九二共識、反對台獨，持續推動兩岸交流、經貿合作，讓台灣海峽恢復到過去和平繁榮之海，兩岸重返和平繁榮的康莊大道。

黃健庭另提及，雲南一向是熱愛旅遊的台灣民眾最喜歡的旅遊勝地，疫情之後，民眾熱切地到各地旅遊，他也藉此機會再度呼籲，兩岸能夠恢復團體旅遊，而這次他從台北到昆明，竟然要花上一整天的交通時間，直航點也應該要回到疫情之前的數量，排除兩岸民間交流的障礙、降低往返的成本與不便。