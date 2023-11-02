一名40歲男網友去年從台北搬回台中家鄉，目前面臨轉職困境，有2個工作機會不知該如何選擇，第一個是國外業務，起薪37K，另一個是食品業倉管，月薪約40K。原PO感嘆，身邊待在科技業的同儕都已年薪好幾百萬，「只能說我的人生虛度了40年」。不少網友建議原PO選國外業務，「做起來的話，跳槽主管職也能談到年薪百萬。」

一名男網友在批踢踢發文表示，他畢業於政大商科，畢業後在台北工作10多年，不過沒有在專業領域發展，現在已經40歲，去年搬回家鄉台中，目前面臨二度就業的問題。

原PO表示現在有2個工作機會，都和他之前的工作經歷不相關，第一個是上櫃機械廠旗下子公司的國外業務，月薪37K，早8晚5、見紅休；另一個是老牌食品業倉管，薪水加獎金平均每月可領40K，周休二日，每個月要輪一天周六值班。

原PO自知已不年輕，能力跟衝勁也不一定比得過年輕人，「我還有本錢從頭開始學國外業務嗎？還是選擇穩定但沒什麼變化及升遷機會的倉管，養家養得過去就好？」他說身邊待在科技業的同儕都已年薪好幾百萬，「只能說我人生虛度了40年，是我自己造的業，只能自己承擔。」

許多網友都建議原PO選國外業務，「選第一個，然後加強英文，國外業務的薪資天花板很高」、「覺得國外業務比較有機會，做起來跳槽主管職，要談年薪百萬也正常，我身旁就有人40歲跳到年薪百萬的業務主管。」

也有人認為先求有再求好，「我會選業務，一邊累積產業經驗，一邊騎驢找馬」、「硬要選就第一個，然後持續轉換或考公職。」