繼紅火蟻之後，隨著氣候變遷，近年來「疣胸琉璃蟻」影響範圍逐漸擴大，目前新竹科學園區及新竹縣、市交界處都面臨琉璃蟻肆虐的危機，竹市府已加強防治工作，並預計於11月上旬邀集竹縣、苗縣及竹科管理局共商防治計畫，遏止蟻患持續擴大。

市府產發處指出，市長高虹安接獲琉璃蟻入侵通報後，立即要求產發處、環保局、城銷處等單位啟動治災機制，於今年6月中旬完成高峰里天尊社區蟻患區域改善措施，並預留約2公尺隔離帶。

由於高峰里鄰近竹科，位處縣市交界，因此市府於今年的「園縣市共好高峰會」中提案，盼共同合作防治琉璃蟻害，該提案也獲竹縣、苗縣、科管局、園區同業公會高度共識及支持，預計11月上旬再次邀集3方共商琉璃蟻防治計畫，以減少琉璃蟻棲地與民眾接觸的管道。

產發處長許智堡表示，疣胸琉璃蟻（Dolichoderus thoracicus）為台灣本土性蟻類，屬滋擾性昆蟲，主要棲息於海拔500公尺以下山麓之竹林、雜木林、次生林、果園等環境為主。

其喜築巢於竹筒內、樹幹隙縫間、居家環境、天花板、輕隔間夾板、電箱或竹竿等雜物堆置且陰暗乾燥環境內，無明顯蟻巢，會直接食取植物分泌的蜜露或蚜蟲、介殼蟲等昆蟲分泌的蜜露而形成共生關係，琉璃蟻也會利用水管、電線、電纜、相連樹枝等方式擴散進入居家環境內棲息或築巢，進而造成居民困擾。

他說，琉璃蟻防治方法包含投遞大量餌劑、維持餌劑存量、制定藥劑清消期程，以及修剪樹木、清除雜物等，民眾若使用長效、藥性強的殺蟲劑，不但無法徹底根除蟻害，反而會把琉璃蟻越趕越遠，讓蟻害範圍更加擴大。

因此，建議民眾使用3％硼酸混合10至20％的蔗糖水自製液態餌劑，利用螞蟻取食特性，引誘工蟻將含毒誘餌攜回巢內，交哺餵食蟻后和其他螞蟻，進而滅除蟻巢，約5至6周可見效，餌劑放置處須選於蟻道上、陰涼處、戶外等，並時常保持餌劑存量，同時提醒民眾切勿將餌劑放置於屋內，避免造成蟻群入侵室內環境。

此外，民眾也可使用皂素等免登記植物保護資材噴施植株上蟻群，透過讓螞蟻窒息方式達到防治效果，並加強居家環境清理、清除垃圾或堆積的雜物減少螞蟻的棲地，移除竹竿、水管、修剪民宅相連的樹枝等其藉以攀爬侵入住家的物品，排除琉璃蟻適合的棲息環境，才能減少琉璃蟻干擾民眾生活。

產發處同時強調，琉璃蟻特性是會遷移族群到空蟻巢，當1個蟻巢被清除後其他蟻群則會遷移進入遞補空缺，讓人感覺蟻群源源不絕，這也是民眾認為餌劑防治無效的主因，必須透過日常環境整潔、持之以恆及長期且大量的餌劑配合防治，才能有效遏止蟻患蔓延。