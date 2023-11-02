27歲英國女星蘇菲特納（Sophie Turner）在人氣影集《冰與火之歌：權力遊戲》中飾演珊莎，知名度大增，也在《X戰警：黑鳳凰》中擔任主角「琴葛雷」，2019年與偶像歌手喬強納斯（Joe Jonas）結婚育有兩女，這對模範夫妻近日卻宣布離婚震驚演藝圈，在兩人離婚期間，女方被拍到在街頭擁吻新歡，然而對象來頭不小，竟是英國貴族。

9月初偶像團體強納斯兄弟的成員喬無預警向佛州法院訴請跟蘇菲特納離婚，蘇菲特納聲稱，他們的婚姻在8月15日發生爭吵後「突然」破裂，喬強納斯於9月5日提出離婚，幾天後她「透過媒體」才得知了分手的消息，幾天後兩人才見面討論分開後的安排。

Sophie Turner has reentered the dating scene following her split from estranged husband Joe Jonas, but she's taking it slow. https://t.co/6PPUVmCDy6 — Us Weekly (@usweekly) November 1, 2023

之後，兩人在社群上發表了一份聯合聲明，「在經歷了四年美好的婚姻之後，我們共同決定友好地結束我們的婚姻。關於原因有很多猜測，但實際上這是一個共同的決定，我們真誠地希望每個人都能尊重我們，和孩子們的隱私」，正式宣布結束了四年婚姻。

Sophie Turner shares a raunchy kiss with prestige bachelor Peregrine Pearso ONE month since ex Joe Jonas filed for divorce as he takes the kids trick-or-treating on Halloween https://t.co/D7nIG6WZ9n — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) November 1, 2023

而蘇菲特納近期似乎有了新對象，她最近被捕捉到與「英國貴族」佩里格林皮爾森(Peregrine Pearson）在街頭上擁吻，據外媒《太陽報》報導，兩人一同抵達體育場觀看男子橄欖球世界杯決賽，在地鐵巴黎北站聊天接吻並各自離開。有目擊者指出，兩人互動甜蜜不時大笑，看起來相處愉快。

Sophie Turner’s pr & legal team talking to the media: She’s shocked, heartbroken, blindsided, etc…



meanwhile Sophie Turner with an UNFINALIZED divorce & custody case: pic.twitter.com/evIqbuVDd3 — “Nicholas Jonas(!) Brothers(!)” Updates (@njb_updates) October 31, 2023

Meet Peregrine Pearson, Sophie Turner’s rumored new aristocrat boyfriend https://t.co/wZO4Ajczf3 pic.twitter.com/Befsmc35YI — Page Six (@PageSix) November 1, 2023

據了解，佩里格林皮爾森是考德雷家族的長子，為第四代考德雷子爵的兒子和繼承人，其家族擁有 2.24 億英鎊（約新台幣 79 億元）的財富、佔地 16,500 英畝的 West Sussex 莊園，並且在媒體圈也有很大的影響力。佩里格林皮爾森目前從事房地產開發，他曾經和查爾斯國王的教女、擁有希臘與丹麥皇室血統的公主奧林匹亞（Princess Maria-Olympia）交往過。