距離2024總統大選僅剩72天，藍白合進度再度陷入僵局，對此，民進黨立委莊瑞雄表示，現在藍白合談的不只是分贓，就是談條件，沒有人想當小弟，這對憲政產生很大的衝擊，做化解最簡單就是民進黨要努力更爭氣，提出民眾有感的政策，民進黨是值得信賴的，對於民進黨的批評會反省除錯，反省的政黨會讓人民的肯定，藍白怎麼合，民眾會有反感。

民進黨立委洪申翰指出，其實現在看到很多民眾黨地方組織所依靠都是過去國民黨的舊勢力，很多還是幫派的勢力，民眾黨地方組織系統都是依靠這些，藍白合從某個角度來說，藍白身體已經合了，只是民眾黨主席柯文哲很想當總統，看起來是總統還沒辦法合，否則地方組織和派系，早就融為一體，互相支援聲援。

洪申翰強調，從民進黨角度來看，也希望社會大眾看清楚，白並不是真的白，並不是新政治，藍還是被深藍綁架，繼續擁抱深藍，往過去大家覺得保守封建的力量運作，只有民進黨才是可以帶領改革進步往前走的執政力量。