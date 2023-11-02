新北市議會民進黨團總質詢首日，民進黨團認為「劉和然違法代理、侯友宜回來面對」，認為副市長劉和然僅是代行市長職務，非為代理市長，卻坐在市長位子，並放上侯友宜的人形立牌，要求官員上台備詢，但官員不敢上台，現場吵成一團，最後主席陳鴻源裁示休息5分鐘協商。

民進黨團總召鄭宇恩一開始批，市府螺絲鬆了，市府官員不出席議員會勘，並在誤導社會大眾，劉和然參加活動都稱是代理市長，在議會也坐在市長位子， 倫理上是否僭越？並請市府高層如攻擊民進黨，請自己出來，不要陷公務員於不義。

新北市議員周雅玲說，前市長朱立倫之前選總統時，找侯友宜代理市長，但僅止於職務行使，侯市長代理朱立倫時，都還是自稱副市長，代行市長職務，但劉和然卻自稱是代理市長，質疑警察局長廖訓誠瀆職，因為侯被冒名使用，黨團希望之後質詢能看到侯才踏實。

主席陳鴻源裁示休息5分鐘協商，但台下仍吵成一團，批官員藐視議會、總質詢就是一問一答，官員為何不上台？市府在杯葛議會。

休息時間過後，新北市議員黃哲俊接著質詢，侯友宜請假期間的新北市議會，劉和然竟坐在「市長座位」，幫侯友宜停職？反觀2019年前高雄市長韓國瑜請假選總統期間，副市長葉匡時暫代市長仍坐在副市長座位。

新北市議員廖宜琨也批侯友宜訪美行，市府行政不中立，發稿批評民進黨，根本成了侯友宜競辦。

陳鴻源請代理市長劉和然報告說明，遭民進黨團拒絕。新北市議員張嘉玲請人事處長林正壹上台叫了11次，但林未上台，酸「比神明還難請」。

張嘉玲轟，市府副發言人張劭斌與羅婉庭掛秘書，適用公務人員行政中立法，依法應中立，但上班時間用公務群組發稿，內容介入黨派糾紛，違反行政中立法，要求人事處移送2位副發言人到懲戒法院。

新北市政府聲明表示，市長侯友宜均按規定辦理請假，請假期間的職務代理依「新北市政府組織自治條例」第10條第3項規定，職務代理順序以副市長為優先，因此劉副市長代理市長職務，於法有據。此外，新北市政府向來依法行政，對外所發布的新聞稿，都是對於新北市政及市府團隊遭到有心人士不實攻擊，基於職責向社會大眾說明澄清，戮力捍衛市府所有公務人員的努力成果與新北市的名譽。