高雄市小港臨海新村漁港位於高雄港第五貨櫃中心計畫區內，作為我國漁業和遊艇產業重要工作及停泊港區，立委賴瑞隆1日邀集農業部漁業署長張致盛、高雄市海洋局主秘洪耀庭及小港漁會總幹事陳煌利等人召開研商會議，討論小港臨海新村路面坑洞暨第一船渠泊區長期淤積，導致漁民及漁船危害安全，經過溝通討論後，農業部漁業署同意全力支持4856萬元，路面改善部分及船渠疏濬設計，年底前先行施作，以利加速完成，給漁民更安全便利的作業空間。

賴瑞隆表示，小港臨海新村漁港既有瀝青混凝土路面老舊，因港區重車及漁民出入頻繁，路面坑洞造成漁民及車輛進出相當危險，另包括小港臨海新村漁港第一船渠疏濬工程，碼頭長度1058公尺，第一船渠停泊船隻多為大型遠洋漁船，所需疏濬面積約65000平方公尺，疏濬數量約4萬3000立方公尺，長期淤積導致船舶停泊不便，影響當地漁船業者工作及財產安全。

賴瑞隆指出，為維護漁民安全進出和工作，漁業署同意補助工程經費，包括小港臨海新村漁港路面改善工程1356萬元，以及小港臨海漁港第一船渠疏濬工程3500萬元，路面改善部分，年底前將先行施作；船渠疏濬部分，海洋局提報第一至第三船渠疏濬工程，漁業署預算將全力支持，給漁民更好更安全的作業環境。

賴瑞隆表示，小港臨海新村漁港是高雄重要港區之一，感謝中央地方共同合作支持，讓高雄漁民能安全作業，漁業持續發展。