全球知名足球球星梅西（Messi）原定於11月赴中國大陸參加巡迴賽，行程臨時喊卡，主辦單位並未明確說明取消原因，引發熱議。外媒報導指，球隊取消梅西中國大陸之行熱身賽的決定，是為對上周逝世的大陸前國務院總理李克強表示尊重。

香港星島網報導，根據美足聯球隊邁阿密國際（Inter Miami）官網消息，球隊1日宣布，由於中方出現「意外情況」，本次中國大陸巡迴賽取消。球隊並未具體說明何謂「意外情況」。「邁阿密國際中國行」的中方主辦方，在其官方微博「邁迦SuperCup超大杯」也發文證實了上述消息。

報導引述英國《衛報》消息指，邁阿密國際巡迴賽推廣商NSN稱，取消中國大陸之行熱身賽的決定，是為對上周逝世的李克強表示尊重。

據此前報導，邁阿密國際10月15日宣布，球隊將在11月開始中國大陸之行，到中國大陸與當地球隊進行熱身賽。這或將是梅西1年內第2次到訪大陸。屆時他們將與中國大陸超級聯賽球隊進行兩場熱身賽，第一場將於11月5日在青島青春足球場對陣青島海牛，第二場於11月8號在鳳凰山足球場對陣成都蓉城。