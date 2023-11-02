遊騎兵創隊63年之後，首次獲得世界大賽冠軍，也是老牌總教練波奇（Bruce Bochy）執教生涯第4冠，追平了洋基前教頭托瑞（Joe Torre），4冠、季後賽57勝名列歷史第4。

創立於1961年的遊騎兵，直到2010年才實現美聯冠軍的美夢，當時球隊擁有年度MVP漢米爾頓（Josh Hamilton）、邁入生涯後期的葛瑞洛（Vladimir Guerrero）及輪值王牌西傑威爾生（C.J. Wilson）等戰將，陸續擊敗光芒、洋基進入世界大賽，卻遭巨人狠狠重擊，1比4輸掉系列賽，該年是巨人建立偶數年王朝、5年內3次奪冠的起點，當年率領巨人的就是遊騎兵現任總教練波奇。

波奇成為自安德森（Sparky Anderson，紅人、老虎）、拉魯沙（Tony La Russa，運動家、紅雀）後，第3位在兩聯盟都曾拿下世界冠軍的教頭。托瑞季後賽帶兵142場拿下第4冠，波奇例行賽戰績普通，未曾帶過百勝球隊，但其季後賽勝率高達61%，只花了不到百場就奪第4冠。

例行賽最後一戰遭太空人拉下馬，遊騎兵持外卡身分挑戰季後賽，一路過關斬將，和響尾蛇成為時隔9年（2014年皇家對陣巨人）由兩外卡球隊組成的世界大賽交手戲碼。