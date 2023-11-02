屏東縣議員郭再添遭屏檢查出在去年選舉期間，涉嫌與陸籍王姓配偶接受滲透來源資助，發放禁藥「蓮花清瘟膠囊」、「DEWEI快篩試劑」給選民行賄，案經檢方偵結後，依反滲透法、選罷法、藥事法等罪嫌起訴郭等11人，並建請法官從重量刑。（屏東地檢署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣議員郭再添遭屏檢查出在去年選舉期間，涉嫌與陸籍王姓配偶接受滲透來源資助，發放禁藥「蓮花清瘟膠囊」、「DEWEI快篩試劑」給選民行賄，案經檢方偵結後，依反滲透法、選罷法、藥事法等罪嫌起訴郭等11人，並建請法官從重量刑。（屏東地檢署提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣議員郭再添遭屏檢查出在去年（111年）選舉期間，不僅涉及脅迫妨害新園鄉代候選人，包圍對方服務處、將人毆打成傷，還涉嫌與陸籍王姓配偶接受滲透來源資助，發放禁藥「蓮花清瘟膠囊」、「DEWEI快篩試劑」給選民行賄，案經檢方偵結後，依反滲透法、選罷法、藥事法、恐嚇等罪嫌起訴郭等11人，並建請法官從重量刑。

屏檢指出，郭再添與王姓陸配明知「蓮花清瘟膠囊」是未經衛福部核准輸入的藥品，屬於禁藥，而「DEWEI快篩試劑」也非屬衛福部公告因應嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）可申請輸入的醫療器材，但卻從去年5月起，接受滲透來源、即大陸廣東省相關台辦機關及人員的資助，以國際包裹的方式自大陸進口40箱「蓮花清瘟膠囊」、2箱「DEWEI快篩試劑」寄到位在新園鄉的競選服務處，發放給有投票權的選民。

檢方說，王姓陸配還在臉書張貼可至郭再添競選服務處領取「蓮花清瘟膠囊」的文章，而競選服務處的郭姓辦公室主任與周姓助理，也依指示在服務處發放膠囊與試劑給選民，其等行為已涉嫌違反藥事法、醫療器材管理法、反滲透法等罪嫌。

此外，檢方也進一步調查出，去年11月14日晚間9時許，郭再添在自己的服務處與新園鄉代候選人陳姓男子發生爭執後，竟夥同2男持椅子毆打陳及其顏姓助選員，半小時後，郭又吆喝多人前往陳的競選服務前聚集，出言恐嚇陳。

檢方調查，當時警方獲報到場後，郭不僅不配合還出言脅迫員警，囂張程度令陳萌生退選之意，郭的行為已涉犯公職人員選舉罷免法第98條第2項、同條第1項第1款之以脅迫妨害他人競選未遂罪嫌，第107條後段、第1款之首謀聚眾包圍候選人服務機關罪嫌，以及刑法恐嚇等罪嫌。

案經檢方偵結後，依反滲透法、選罷法、藥事法、恐嚇等罪嫌起訴郭等11人，檢方說，郭再添為滿足個人競選利益，甘為滲透來源所利用，對台灣民主秩序戕害甚鉅，加上又涉及選舉暴力，建請法官從重量刑。

至於王姓陸配，檢方也建請量處次重於郭再添的刑度，因王女來台定居長達20年，竟因不想放棄大陸地區公司代表人的資格，而不願註銷大陸戶籍，這一面享受自由、一面又配合滲透來源的統戰工作，造成選舉風氣敗壞。