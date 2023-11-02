民眾黨立委陳琬惠今年7月踢爆，現任行政院中部聯合服務中心副執行長陳錦倫於雜糧發展基金會執行長任內詐取差旅費，經濟部查核報告證實也確有此事，她2日再批評，根據經濟部回函，陳錦倫竟把貪汙款繳回後就安全下莊，毫無其他懲處，質疑民進黨清廉勤政淪笑話，要求行政院長陳建仁與民進黨主席賴清德說清楚。

對此，行政院發言人林子倫稍早在行政院會後記者會上回應，此案已進入司法調查階段，行政院尊重也支持檢調單位儘速查明真相，勿枉勿縱，若有相關違法情事，行政院也將採取必要作為，絕不寬貸。