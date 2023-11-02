英國、美國和中國等政治領袖與科技菁英齊聚倫敦布萊切利園，舉行全球首屆人工智慧（AI）高峰會，發表宣言要共同控管人工智慧帶來的風險。中國表示願協助建立國際「治理框架」。

全球首屆人工智慧安全峰會今天起在倫敦北部布萊切利園（Bletchley Park）舉行為期兩天活動，由英國政府發布28個國家和歐盟共同簽署的「布萊切利宣言」（Bletchley Declaration）拉開序幕。

英國首相蘇納克（Rishi Sunak）稱這項宣言為「具里程碑意義的成就」，他敦促國際間合作，以對抗人工智慧不受控制發展所帶來的「重大風險」。他說：「目前當務之急，是確保這項快速發展的技術安全無虞。」

去年11月，當微軟（Microsoft）支持的OpenAI向公眾開放聊天機器人ChatGPT時，各界開始擔心人工智慧可能對經濟和社會帶來衝擊。

運用自然語言處理工具來創造出類似人類的對話，引起各界疑慮，擔心機器人最終可能發展出比人類更高的智慧，從而導致無止境且料想不到的後果。

Google人工智慧公司DeepMind聯合創辦人蘇萊曼（Mustafa Suleyman）告訴媒體，他認為當前的人工智慧先端模型不會造成任何「重大災難性危害」，但隨著業界訓練出更大模型之際，預先規劃（防範）有其意義。

由於中國在人工智慧發展上所扮演的角色，因此成為這次會議的主要參與者。但一些英國議員提出質疑，鑑於美國和許多歐洲國家對中國涉及技術的信任度較低，因此懷疑是否有必要讓中國參加這次會議。

正如科技公司爭奪人工智慧發展的主導地位一般，各國政府也競相在監管方面爭取領先。

中國科技部副部長吳朝暉在峰會開幕式上表示，北京準備加強有關人工智慧安全的合作，協助建立國際「治理框架」。（譯者：紀錦玲/核稿：徐睿承）1121102