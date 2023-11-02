浴室環境潮溼，導致矽利康和磁磚縫隙容易長霉斑，生機飲食專家陳明勇表示，矽利康可用雙氧水敷溼30分鐘再刷洗，即可輕鬆去除；磁磚縫隙可選擇小蘇打粉混合檸檬皮清潔，最後再把醋和水1：1調和，噴後再刷洗磁磚縫，不僅抑菌，也有效預防再長霉斑。

陳明勇在談話性節目《健康2.0》指出，防止浴室發霉最重要的是保持乾燥，若矽利康長黑色霉斑，可用天然的清潔劑，像是消毒用的雙氧水，因雙氧水有漂白作用，可直接噴在發霉處，再蓋上一張紙巾，溼敷30分鐘至1小時，再輕刷即可去除。

至於磁磚縫隙的霉斑，陳明勇表示，他自己最常用的方法是將小蘇打粉混合檸檬皮，先將3大匙的小蘇打粉加入1至2大匙的水，接著加入2小匙檸檬皮，將其調和成泥狀，再用牙刷沾取刷洗磁磚縫隙，若要加強清潔效果，可加入少許的鹽巴。

陳明勇說，刷洗完隔5至10分鐘後，再噴1：1的水加白醋或檸檬酸，不僅可抑菌，也有效預防再長霉斑。