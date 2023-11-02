台東縣某學校發生辣椒水攻擊事件，畫面顯示，1群高職男學生疑似嬉鬧時發生爭執，其中1人拿出辣椒水噴灑，造成9人眼睛紅腫、皮膚刺痛，其中5人送醫治療；對此，校方表示尚在調查中。

依據影片顯示，1群男學生在教室內，疑似一言不合爆發口角衝突，其中1名男學生出腳踹人，遭踹男學生砸課桌反擊，隨後踹人的男學生拿辣椒水連續噴灑，造成9名學生面部、眼部刺痛難耐，所幸意識都清楚，台東縣消防局獲報出動3輛救護車，緊急分送2家醫院救治。

台東消防局大豐分隊小隊長熊哲美表示，大部分學生在校內已進行初步沖洗，可以自行行走，5名學生由救護車送到醫院，4名輕症則由學校自行送到醫院，主要症狀為眼睛紅腫和身體刺痛。

現場學生表示，事發當時是下課時間，同學們有人嘻笑怒罵，引起他人不悅，發生爭執，其中1人拿出防狼辣椒水往其他同學臉部和眼睛噴。對此，校方未多作回應，僅表示事件尚在調查中，將依校規處置。

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