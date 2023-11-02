行政院長陳建仁日前在立院備詢時稱「核電是綠電」，引起外界質疑民進黨政府的能源政策是否轉彎；民進黨立院黨團2日開記者會駁斥外界誤解，強調非核立場沒變，別斷章取義跟擴大解釋。民進黨立委洪申翰表示，仔細看陳建仁院長的回答，恐怕是被斷章取義。

洪申翰指出，昨天行政部門也給了很清楚的回應，但很遺憾國民黨團又繼續斷章取義做各種操作，這是沒有必要的事情，國民黨還是繼續操作，大家都知道產業界，最缺的就是綠電，為什麼這麼多科技界會有購買綠電的需求，很大的原因是接下來有很多科技界半導體被要求必須做RE100。

洪申翰表示，現在產業很重要是RE100，很清楚提到再生能源項目完全不包含核電，就算發了更多核電，但是對於有RE100承諾的高科技產業沒有幫助，他們要的就是更多的再生能源。

洪申翰接著指出，但是大家可能會有疑問，歐盟說核電是綠電，但歐盟在去年歐洲議會做的決定討論事情是綠色融資，那些新的技術可以被認為是綠色技術，確實有納入核電，但也納入天然氣，這是有條件的綠色融資，必須找的到高階核廢料最終處置場的核電，這是有前提的，才有資格被歐盟納入綠色融資，台灣的核電經過藍綠多屆政府，有找到最終處置場了嗎？連個影子都沒有。

民進黨立委劉世芳表示，民進黨長久主張，認為核電不是真正綠電，未來國際經貿發展也沒有正面幫忙，國民黨朋友或民眾黨處理核電很容易被政治和選舉影響，蔡英文總統上任對於再生能源條例，2009年制定到現在，已經修法成功，鼓勵民間企業投入發展，不是只有嘴巴說而已，也轉換成台灣能源政策，就是為了要分散目前有核電發電風險的核電廠。

劉世芳說，總統參選人侯友宜和柯文哲分別是新北市長和台北市長所講的跟現在完全相反，不用特別舉例，侯友宜當新北市長說核一、核二是假議題，沒想到山不轉路轉，正式參選後，他的說法就改變了。

劉世芳表示，柯文哲2014年提到反對興建核四，還提到是神經病，結果最近兩、三個月又更改能源政策，主張核二核三要研議，而且要盡速體檢核四，他們對核四的看法是爭取戰鬥藍選票而改變。