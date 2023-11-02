LINE Pay致力建構完整支付生態圈，昨(1)日與韓國新羅免稅店簽署合作備忘錄，由LINE Pay台灣董事長丁雄注與韓國新羅免稅店總經理金泰昊雙方簽訂「台灣旅客跨境支付推動合作備忘錄(MOU)」，未來雙方將針對LINE Pay用戶至新羅免稅店推出進一步的合作，期盼透過LINE Pay豐富的行銷資源與新羅免稅店的經營通路，為LINE Pay用戶實現更多元便利的跨境支付體驗。

LINE Pay台灣董事長丁雄注表示，LINE Pay在台灣已建構超過49萬支付據點，未來將透過與新羅免稅店的合作，啟動台灣用戶海外跨境支付服務，並逐步建構跨境支付完整網絡，提供台灣超過1,100萬用戶更多元豐富的支付場景，推升行動支付便利性。

新羅免稅店為韓國人氣免稅店，專精於精品、化妝品、香水等產業，是台灣旅客至韓國旅遊時的熱門行程之一，除在市區設有免稅商店外，也在亞洲三大機場韓國仁川機場、香港國際機場和新加坡樟宜機場均設有免稅店。

即日起，用戶可透過LINE Pay活動訊息或10月30日官方帳號發布的推播訊息中，連結至「韓國新羅免稅店」活動頁面下載專屬優惠券，就可以在11月3日至6日台北國際旅展現場韓國新羅免稅店攤位免費兌換精美贈品。