黃明志藉新歌〈千千萬萬個我〉呼籲大家不要懼怕嘲諷。（亞洲通文創提供）

黃明志新專輯《Weenomenon》中的主打歌〈千千萬萬個我〉意義非凡，透過歌曲傳達「看待世事我們要有自己的理念，應該無畏權勢勇敢站出來」，黃明志當領頭羊出來發聲，呼籲大家不要懼怕噓聲和嘲諷：「請記住，除了你還有千千萬萬個堅強不屈的我，正在世界各個角落同你並肩作戰。」並向全世界正在奮戰中的勇士們呼喊：「You Know You’re Not Alone！」

出道以來便爭議不斷的黃明志，經常針對各種不同的社會現象及時事議題發聲，不畏強權的形象深入民心，也被當作不同族群的表率。愛國愛家鄉的黃明志日前因為馬來西亞疫情肆虐一年半，重創馬來西亞經濟，黃明志個人以公司名義捐出將近200多萬馬幣（約1300萬台幣），並邀請贊助商加入，再捐贈了大約100多萬馬幣（約660萬台幣）購買醫療器材等物資送到各縣市醫院，希望拋磚引玉，讓更多人投入捐助行列，解救同胞於水火之中。

黃明志藉這首歌發起「戰爭難民資助計劃」，呼籲把每一份愛傳起來，收集愛心為戰爭地區的民眾提供實際援助！黃明志官方IG於2023年11月1號上傳了一段近期以巴戰爭及相關遊行的片段，並聲明每累積1000個讚就以1美金計算，撥款作為資助基金，資助對象為因戰亂受傷、殘疾或燒傷的無辜民眾。他也將新歌格局提升到社會大愛，希望透過音樂的影響力，讓大家知道當你碰到任何難題的時候都並不孤單。