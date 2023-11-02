嘉義市議員郭定緯今天質詢許姓教授涉及性騷，市長黃敏惠答詢。（廖素慧攝）

嘉義市議員郭定緯今天質詢許姓教授涉及性騷，參觀照片曝光。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠率市府團隊於10月30至新北市交流，市議員郭定緯今天於市議會質詢知名許教授以「嘉義市景觀總顧問」隨團參訪，這名教授於6月疑因涉及性騷（Metoo）已被中華民國景觀學會暫停執行長職務，「五星級嘉義市政府團隊」應注意社會觀感。

嘉義市長黃敏惠答詢表示，嘉義市政府重視性平權益，相關疑慮會請相關單位進一步了解查證，也拜託市議員能提前提醒市府注意可能有疏忽之處。

郭定緯指出，為推動十大旗艦計畫「文化新絲路2.0」，黃市長10月30日率隊參訪新北市府中雙城，成員之一是曾涉入metoo性騷事件的中華民國景觀學會許姓前執行長，從照片中可見到他就在黃市長一旁，為大家導覽解說。

郭定緯說，許姓教授捲入性騷事件後，6月已遭中華民國景觀學會停職停權，其任職的文化大學、嘉義大學也發出聲明暫停授課、靜待調查，新北市、台南市政府也暫停其環境景觀總顧問身份，唯獨嘉義市仍聘為嘉義市景觀學會總顧問團隊顧問。

郭定緯還說，嘉義市政府第一時間（10月30日）發出的新聞稿內還稱許為「嘉義市景觀總顧問」，隔日（31日）卻將許及其頭銜刪除，性騷擾零容忍，市府聘任顧問或任何職務人員應注意社會觀感。

嘉市府都市發展處長許懷群表示，許姓教授是協助專案計畫的顧問，並非市府景觀總顧問。

嘉市府觀光新聞處長張婉芬也表示，新聞稿第一時間內容有疏失，因而更改後發出第二份新聞稿。