藍女的座車車頭嚴重毀損。(讀者提供／曹婷婷台南傳真)

37歲藍姓女駕駛前天（10月31日）晚間10時許，行經國道3號北向360公里處關廟路段，突然驚見前方有巨大身影，看到時已經閃避不及，撞上一頭體長180公分的水鹿，藍女的自小客車車頭嚴重毀損，水鹿當場氣絕身亡，鹿角也撞斷一隻，藍女今天（2日）還原車禍狀況，驚魂未甫表示，「一直做惡夢，夢到那個場景跟鹿…..！」

藍女今天受訪表示，當時國道上只有她一輛車，她行駛時速約90公里，由於周遭光源微弱，她開到事發地點時，前方赫見有巨大身影，很像是一頭深咖啡色動物橫站在中線車道，看到的時候已經來不及煞車。她說，撞上後，左側車頭毀損嚴重，安全氣囊彈開，車頭也冒煙，她忍痛下車查看，本來以為撞上牛，居然赫見是一頭鹿，相當錯愕。

這場車禍造成藍女胸口挫傷、左手前臂瘀青等，但精神上的驚嚇比較嚴重，「現在做夢還是會夢見那個畫面…..」。

國道警方指出，國道上曾有貓、狗現蹤，水鹿前所未聞，研判水鹿是人為飼養，推測可能是在載運途中不慎脫逃，才會導致這起意外發生，目前還在追查水鹿來源及查明車禍原因。