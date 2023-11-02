原民會為鼓勵原住民涵養水源及水土保持，協助自然生態保育，提供原住民保留地禁伐補償金。（謝明俊攝）

原民會為鼓勵原住民涵養水源及水土保持，協助自然生態保育，提供原住民保留地禁伐補償金，苗栗縣受理縣內原住民申請，2023年合格案件達3，197件，面積達2，431公頃，較去年增加149餘公頃，補償對象高達1,475人，每公頃可領取3萬元禁伐補償金，目前各鄉、鎮公所已完成補償金撥付作業，已撥款入申請人帳戶。

苗栗縣政府原民中心主任蔣意雄表示，原住民禁伐補償措施，對於苗栗山區水源涵養、水土保持、自然生態保育等方面都有莫大的幫助，促使原住民更加重視部落周邊山林保育。

今年度禁伐補償申請自元旦起至4月30日止受理，在鄉、鎮公所及縣府的努力下，經初審、複審後合格案件達3,197件、合格面積達2,431餘公頃，申請人土地經縣府以衛星影像輔佐判釋及現地勘查審核作業，確認竹、木覆蓋率逾7成，且無濫墾、濫伐等情事，每公頃可領取3萬元禁伐補償金。

原民中心統計，今年較去年增加149餘公頃，補償對象高達1,475人，主要是因原民族人無償取得所有權，因此撥付款項也增加，帳戶查核作業需更謹慎，目前各鄉、鎮公所已完成辦理補償金撥付作業，並撥款入申請人帳戶。