彰化縣頂番派出所警車在前方開道，協助倪男開車載孫女到醫院就醫。（警方提供／孫英哲彰化傳真）

十萬火急！彰化縣鹿港鎮1名倪姓男子前晚見其4個月大的孫女身體不適，且口吐鮮血後陷入昏迷，急得開車載送孫女就醫，不料正值下班交通尖峰時段，遇上塞車，他情急之下抱著孫女向鹿港警分局頂番派出所求助，並由警車開道，及時將孫女送抵醫院，化解危機。

倪男前天傍晚晚餐時，發現其孫女疑因身體不適，不但出現呼吸困難等異狀，還口吐鮮血，隨即意識模糊而陷入昏迷狀態，他嚇得趕緊將孫女抱到車上，自行開車就醫，然當時是下班尖峰時段，途中車流相當多，且遇到塞車，他在萬分焦急下，瞥見附近有派出所，隨即前往求援。

頂番所警員徐銘峯當時在所備勤，看到倪男抱著女嬰神情緊張的跑進派出所，經了解狀況後，立即報告所長李賢達，決定以警車開道引導倪男開車就醫。

倪男原本可能需要開車30分鐘以上之才能抵達醫院，在警方開道幫忙下縮短至10分鐘內就到達醫院，並在醫護人員接手後順利讓小女嬰度過難關，挽回寶貴生命，倪男這才鬆了一口氣，並對警方能即時抽空協助幫忙感激不已。