因應藍委馬文君洩密案，立法院外交國防委員會先前通過「秘密會議」應簽具保密切結書等，國民黨團為此也提出全委員會版本的秘密會議條款，請立院院長游錫堃召集朝野協商。立委劉世芳今質詢詢問相關進度，立院秘書長林志嘉指出，因朝野協商未開始，尚未適用在其他委員會，劉世芳強調，立院應先提出立院職員在開秘密會議的相關規範，盼3周內研議完成。

立法院司法及法制委員會今審查立院預算，劉世芳質詢時提及，委員會有很多媒體記者、列席人員等狀況，目前國民黨團提案要求將秘密會議擴及到8個委員會，進度如何，是否有3、4個黨都同意通過秘密會議規範？

林志嘉說，有接到國民黨團要求做朝野協商，現在還未適用在其他委員會。

劉世芳說，立法院秘書處應擔任保防功能，公務人員有公務人員規範，應比媒體記者更嚴謹，未來委員會有更多機密預算，警政、國安都有秘密預算審查，可否先制定立院職員秘密條款？林志嘉表示，將要求所有職員，若牽涉秘密規範要處理，現有些規範，但沒有那麼清楚。

劉世芳強調，她是詢問相關SOP，不能只簽結，在講別人前應先規範立院職員，尤其是開秘密會議的時候，國民黨團提案在1個月內將進入政黨協商討論，是否可在3周內研議完成。對此，林志嘉表示同意。