保三總隊第二大隊查獲一只大陸進口的白蘿蔔貨櫃卻夾藏香菇絲及蒜頭。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

以「箱中箱」方式夾藏大量蒜頭和香菇絲。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

以「箱中箱」方式夾藏大量蒜頭和香菇絲。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

有不肖業者企圖從大陸走私劣質農產品賺取暴利，一只於8月從大陸進口的白蘿蔔櫃中，竟以「箱中箱」方式夾藏大量劣質蒜頭和香菇絲，市價高達900萬。全案詢後依違反懲治走私條例罪嫌移送游嫌等4人至高雄地方檢察署偵辦。

警政署保安警察第三總隊第二大隊接獲情資，有不肖業者利用秋節前夕農產品需求量大增時機，企圖從大陸走私大量劣質農產品賺取暴利，因該行為嚴重影響國內經濟秩序，與財政部關務署高雄關、高雄市刑事警察大隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。

專案小組發現，8月31日從大陸進口一只白蘿蔔櫃，直覺可疑，於9月5日開櫃查驗，該只貨櫃前排先裝載合法申報的白蘿蔔掩人耳目，但打開中後排的箱子卻發現有異，外層同樣是寫著新鮮白蘿蔔紙箱，內卻以「箱中箱」方式夾藏大量蒜頭和香菇絲，且數量驚人。一共查獲劣質大陸蒜頭有1萬3800公斤、香菇絲4400公斤，走私農產品市值高達新臺幣900萬元。

其實該公司8月14日曾進口過一只與該只貨櫃外型、顏色、櫃號皆與涉案貨櫃皆相同的白蘿蔔貨櫃，就是準備「狸貓換太子」，伺機與涉案貨櫃調包予以規避檢查，然而種種走私手法仍逃不過關警法眼。

警方逮捕幕後主嫌64歲游姓負責人、及40歲游姓監督人父子檔、聲稱是幫其他大盤商進貨，另外還有李姓進口商、楊姓運輸司機等4人，全案詢後依涉嫌違反懲治走私條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。