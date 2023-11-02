有不肖業者企圖從大陸走私劣質農產品賺取暴利，一只於8月從大陸進口的白蘿蔔櫃中，竟以「箱中箱」方式夾藏大量劣質蒜頭和香菇絲，市價高達900萬。全案詢後依違反懲治走私條例罪嫌移送游嫌等4人至高雄地方檢察署偵辦。
警政署保安警察第三總隊第二大隊接獲情資，有不肖業者利用秋節前夕農產品需求量大增時機，企圖從大陸走私大量劣質農產品賺取暴利，因該行為嚴重影響國內經濟秩序，與財政部關務署高雄關、高雄市刑事警察大隊共組專案小組，並報請檢察官指揮偵辦。
專案小組發現，8月31日從大陸進口一只白蘿蔔櫃，直覺可疑，於9月5日開櫃查驗，該只貨櫃前排先裝載合法申報的白蘿蔔掩人耳目，但打開中後排的箱子卻發現有異，外層同樣是寫著新鮮白蘿蔔紙箱，內卻以「箱中箱」方式夾藏大量蒜頭和香菇絲，且數量驚人。一共查獲劣質大陸蒜頭有1萬3800公斤、香菇絲4400公斤，走私農產品市值高達新臺幣900萬元。
其實該公司8月14日曾進口過一只與該只貨櫃外型、顏色、櫃號皆與涉案貨櫃皆相同的白蘿蔔貨櫃，就是準備「狸貓換太子」，伺機與涉案貨櫃調包予以規避檢查，然而種種走私手法仍逃不過關警法眼。
警方逮捕幕後主嫌64歲游姓負責人、及40歲游姓監督人父子檔、聲稱是幫其他大盤商進貨，另外還有李姓進口商、楊姓運輸司機等4人，全案詢後依涉嫌違反懲治走私條例罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。
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