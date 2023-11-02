苗栗縣長鍾東錦繼先前前往日本東京、中國武漢考察，今天2日起至7日，再度帶領縣府團隊，前往廣東參加客屬總會東莞市客家商聯誼會及第6屆世界客商大會活動，期盼與世界客商交流互動，建立文化經貿溝通管道；並將到上海展開大閘蟹產業交流，以推廣大閘蟹養殖產業發展契機。

客屬總會東莞市客家商聯誼會2010年成立，今年適逢13周年慶，是第1個在大陸成立的客家商會，是台商重要社團之一。另，第6屆世界客商大會活動在廣東梅州市舉辦，縣長鍾東錦將與文化觀光局長林彥甫等人，11月2至4日應邀出席盛會，與台商、客商齊聚，相互交流汲取成功經驗，並推介縣內豐富的客家文化、觀光休閒旅遊資源及投資環境，邀請大家來苗栗作客、投資苗栗，體驗苗栗山城的客家風情。

另為有效延續縣府2011年與上海市海洋大學簽訂「上海市海洋大學及苗栗縣政府關於中華絨螯蟹養殖科技合作計畫」，縣長鍾東錦率農業處長陳樹義等相關局處長，預計11月6日赴上海市海洋大學所屬崇明島蟹種供台基地考察，預計明年引進縣內蟹苗。

並在7日前往上海市海洋大學拜訪該校校長及水產學院負責人，研商蟹苗引進事宜，以期來年可以降低蟹農養殖成本，及獲得更優質的大閘蟹種苗，以維縣內大閘蟹養殖產業發展契機。