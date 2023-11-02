華為靠著Mate 60系列手機重返智慧型手機市場，5G與衛星電話功能都讓市場為之驚艷，此事也加劇大陸國內手機品牌的激烈競爭，包括Oppo及傳音（Transsion）等品牌都將目光鎖定東南亞市場，盼藉此突破重圍。

日經亞洲評論報導，Oppo上個月在新加坡舉行兩款高階摺疊智慧手機Find N3和N3 Flip的發表會，這是10年來OPPO首次選擇新加坡做為大型發表會的地點，突顯Oppo的企圖。

亞太區總裁Andy Shi不諱言，新加坡對東南亞有重大經濟和政治影響力，選在這裡推出新手機，就是為了利用這項優勢，在市場上取得進一步發展，「儘管宏觀經濟不太穩定，但亞太地區仍會出現溫和成長。」

全球第五大、有著「非洲手機之王」之稱的傳音也在新加坡推出摺疊智慧手機，企圖擴大在東南亞地區的影響力。市場研究機構IDC分析師Will Wong提到，東南亞是大陸智慧型手機廠商少數看到成長機會的地方。

Will Wong補充說明，「他們為何大舉押注東南亞市場？歐洲市場因烏克蘭戰爭曠日持久，新的地緣政治之爭又在中東興起，而大陸市場過於擁擠，且華為已經捲土重來，東南亞是他們投入資源，就能獲得更好結果的地方。」

根據國際貨幣基金組織（IMF）的預測，亞洲新興和發展中經濟體是全球唯一2024年經濟成長率超過5%的地區，明顯優於全球約3%的前景，強勁的表現甚至有機會延續至2025年。