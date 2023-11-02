竹南鎮假日之森浪花生活節日前熱鬧登場。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森浪花生活節日前熱鬧登場，特別邀請菲律賓巴拉望族人前來展現巴拉望風情。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森浪花生活節日前熱鬧登場，特別邀請菲律賓巴拉望族人前來搭建巴拉望式草屋。（謝明俊攝）

竹南鎮假日之森浪花生活節日前熱鬧登場，特別邀請三義鄉「風中旅行劇團」演出。（謝明俊攝）

經由竹南鎮假日之森浪花生活節，菲律賓巴拉望族人與布農族人的「風中旅行劇團」相互交流。（謝明俊攝）

苗栗縣竹南鎮假日之森2023年浪花生活節上周日圓滿落幕，今年三義鄉「人子」自學團所組成的「風中旅行劇團」也加入活動協辦單位，表演許多動聽的布農族歌曲，由於這次活動特別邀請菲律賓巴拉望島巴拉望族的戰鼓隊來表演，風中旅行年輕團員與戰鼓隊一見如故，將籌募遊學基金，前往巴拉望島一探自然風情。

由竹南鎮假日之森衝浪玩家們所發的浪花生活節，在竹南鎮公所及鎮代會的支持下已邁入第4屆，今年主辦單位除了結合在地中山168、蕃社30…等青創社團組織協力外，並首度邀請來自苗栗縣三義鄉的「人子」布農族自學團體所組成的風中旅行劇團年輕學子，在活動中表演許多首帶有布農族傳統的新創歌曲，讓到場遊客耳目一新。

主辦單位今年並特別安排菲律賓北部巴拉望島上巴拉望族頭目雷蒙，帶領當地戰鼓表演團隊遠道前來參加浪花節，除了表演精采的戰鼓搭配特殊自製樂器，打造熱鬧歡慶氣氛。雷蒙及3名團員還用現有的竹子、棕櫚葉複刻打造一座巴拉望傳統草屋，成為現場最具特色的酒吧屋，吸引許多遊客駐足，並飲用巴拉望風的調和飲料，展現巴拉望風情特色。

風中旅行劇團年輕學子與巴拉望戰鼓隊經過3個星期的相處，已成默契十足的好友，在聽聞巴拉望島擁有非常優良的衝浪沙灘，當地未經開發，許多族人至今仍過著無水無電的自然生活，他們所使用的戰鼓等樂器，都是從生活周邊環境中就地取材自行製成，引發風中旅行學子們渴望赴巴拉望島一探純真自然風情，但由於缺乏旅費，將透過自製配飾小物及全麥麵包來籌措旅費赴巴拉望遊學，一圓旅夢。