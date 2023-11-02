遊騎兵在世界大賽G5完封響尾蛇，拿下系列賽第4勝而順利封王，隊史首度奪得世界大賽冠軍。總是在關鍵時刻做出貢獻的遊騎兵明星游擊手席格（Kyle Seager），在5場比賽中打出3支全壘打，被評為今年世界大賽MVP，也是生涯第2度獲獎。

席格5場比賽都是以先發上陣，打擊率2成86雖然不算特別亮眼，不過敲出的6支安打有3轟，且系列賽前3支安打都是極其重要的全壘打，包含G1九下從響尾蛇終結者席沃德（Paul Sewald）手中敲出的追平兩分炮，以及G4二上的兩分彈，幫助球隊打下5分大局。

這也是席格第2次拿下世界大賽MVP的殊榮，2020年效力道奇時就曾獲獎，而當時因為新冠疫情爆發，2020年世界大賽辦在遊騎兵全球人壽球場（Globe Life Field），席格繳出4成打擊率、2轟以及5分打點，今年則剛好跟著遊騎兵一同奪冠。

過去曾至少兩度奪下世界大賽MVP選手，包括寇法克斯（Sandy Koufax，1963、1965年道奇）、吉布森（Bob Gibson，1964、1967年紅雀）和雷吉傑克森（Reggie Jackson，1973年運動家、1977年洋基），全都是名人堂球星，只有雷吉傑克森和席格代表兩支不同球隊獲獎。