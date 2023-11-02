侯辦喊重啟特偵組查弊案 王鴻薇批：光電掛小英之友會可點石成金

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室今（2）日由立委王鴻薇、立委參選人林國春，以及競辦發言人黃子哲召開「重啟特偵組、下架綠貪腐」影片發布記者會。黃子哲說，這系列共3支影片，先前2支影片為「騙」、「局」，今天則是「現形」。值得注意的是，該影片在最後高潮階段出現總統府前祕書長邱義仁，並標記其為「新潮流幕後首腦」、「賴清德競選操盤手」。

為強化侯友宜打弊形象，侯友宜不僅承諾當選總統半年內成立特偵組，侯辦連日來推出的競選影片，也以打弊為主題，以警匪片常見的圖板關係圖作為概念，描繪出民進黨各方勾結的關係網路，此次為第三支影片，影片內特別標出邱義仁的角色，受到關注。

王鴻薇表示，民進黨貪腐、黑箱、弊案要透過政黨輪替，才能開箱大秘寶，侯友宜有重要的政見就是「重啟特偵組」，特偵組調查對象包括第一家庭、五院院長、立委、執政黨高官，所以下架進黨就是下架貪腐弊案，影片中就是國人長期質疑的案件，未來特偵組會給全民一個交代。

王鴻薇指出，疫苗採購黑箱作業至今仍無法釐清，為什麼獨厚高端？綠能發展過程中，跟民進黨交好的企業、民進黨派系與政治人物，只要掛上小英之友會的稱號就可在光電產業無往不利，短暫時間內點石成金，這些都需要調查清楚。

王鴻薇也說，雞蛋問題也無法釐清，採購黑箱也需要跟國人交代；目前詐騙橫行，imB詐騙案的政商關係錯綜複雜，監察院長陳菊、行政院副院長鄭文燦跟imB詐騙集團是什麼關係？這不需要清查嗎？因此如同影片中蜘蛛網的政商關係，必須要進一步清查，這才是政黨輪替的真諦。

林國春表示，民進黨跟imB詐騙集團是什麼關係？主嫌是通緝犯，卻與民進黨高官相聚，民進黨毫無道德標準，讓人民看不起民進黨執政方式，而賴清德萬里住家逃漏稅，誠信問題會讓人看不起，根本上樑不正、下樑歪。

林國春指出，民進黨說要高道德標準，但民進黨卻有抄襲論文縱貫線，雙北鄭文燦、何博文、張宏陸，台中張廖萬堅、台南賴惠員、高雄趙天麟、屏東潘孟安；而民進黨抗中保台，卻是立委劈腿中國籍女子，涉嫌洩露國安、國防機密。面對這樣政黨，就需要重啟特偵組監督官員。

黃子哲表示，過去公開質疑民進黨弊案連連，也要求賴清德給直球對決給人民交代，但賴清德始終避而不見、視而不見，被女學生提問貪腐卻反問女學生哪件，導致女學生被肉搜，男學生提問則被校長頻頻打斷，讓賴清德不只是「台獨金孫」，更活像個「媽寶」。黃子哲痛批賴，「吃銅吃鐵吃政府，無法無天無良心，賴皮神隱。」