據了解，賭客們入場前須先繳交200元「清潔費」，工作人員也會檢查他們身上是否攜帶足夠現金方能入內。（圖 / 劉詠韻翻攝）

休閒麻將不單純！警攻堅破地下賭場 營業1個月就GG

新北市三重區力行路一帶出現異樣，三重警分局日前於網路查獲該區某處棋牌社「掛羊頭賣狗肉」，乍看僅為一般大眾的休閒場所，暗地裡卻早已淪為賭場。警方經過深入調查，待時機成熟即於10月28日前往攻堅，一舉將現場36人逮捕歸案，賭場工作人員淚喊倒霉，直稱開業未有1月卻慘警抄殺，群組客人更紛紛舉旗怒喊退群；訊後全案依賭博罪將涉案人等移送新北地檢署偵辦。

據了解，該處賭場由一名31歲陳姓男子負責經營，為躲避員警查緝，平日假藉麻將休閒館的名義暗中開設賭場。據了解，賭客入場前還須先自行繳納200元「清潔費用」，工作人員同時將檢查客人身上是否已經攜帶足夠現金，通過此二要求後，即可入內享樂。於此處，賭徒們可拿出籌碼與現金為1:1進行兌換，待兩將打完以後，再由工作人員帶往店內隱秘處統一結算籌碼。

棋牌社掛羊頭賣狗肉，慘淪賭徒樂園。（圖 / 劉詠韻翻攝）

查扣賭資162,000元、抽頭金18,501元、麻將18副、監視器鏡頭等證物。（圖 / 劉詠韻翻攝）

三重警分局調查指出，日前查獲轄區力行路二段該棋牌社暗藏非法賭博情事，隨即成立專案小組，展開深入調查及蒐證，待時機成熟後於10月28日下午16時30分許前往搜索，當場將工作人員2名、賭客34名，共計36人逮捕歸案。

賭博廣告。（圖 / 劉詠韻翻攝）

現場工作人員淚喊倒霉，直喊開業未有1月卻慘落網，群組成員於賭場破獲後紛紛退群。（圖 / 劉詠韻翻攝）

警方同時當場查扣賭資162,000元、抽頭金18,501元、籌碼面額72,000元、麻將18副、電動麻將桌9張、監視器鏡頭8台、日報表等相關證物，訊後全案依賭博罪將負責人、工作人員及賭客移請新北地檢署偵辦。