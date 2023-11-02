總統參選人侯友宜、民眾黨主席柯文哲、國民黨主席朱立倫三人在10月31日晚間密會。(資料照)

據了解，對於柯文哲無下限地蔑視並近乎羞辱的言行，其實已經讓國民黨總統參選人侯友宜以及競辦炸鍋，全靠黨主席朱立倫再三安撫，讓整合工作勉強hold住「鬥而不破」的局面，但進入政黨協商階段，所謂開放式民主初選以及全民調這些「舊方式」已經結束，柯卻仍是獨鍾全民調，讓侯強勢發出最後通牒，過明天就免談！

朱立倫、侯友宜、柯文哲首度三人密會首登板，結果仍是各說各話，加上為何此一行程兩度曝光，更增添彼此相互猜忌，讓原本薄弱的互信基礎幾乎崩裂。據了解，侯陣營對於折衷方案未被對方接受，加上不尊重侯友宜的一些言行高度反彈，對於進入政黨協商本就不抱太高期待，但朱立倫再三保證與安撫，尤其在柯開嗆「遭逼婚」後，更是突然多次與侯同框，甚至有些還是臨時增加的行程，就是希望不要擦槍走火。

柯文哲對於國民黨稱不要舊方法，卻提不出新方法，自然也開始不耐，對於沒有公平、公正、公開的新方案就硬要侯柯「送做堆」更有微辭。柯文哲認為科學的全民調才是台灣人能夠接受的「普世價值」，如何沒有新方案，自然就是全民調。但朱立倫急於撮合兩人，卻沒有準備方案，以為三人可以靠腦力激盪出火花，結果反而「呻緊弄破碗」！

當然，朱立倫也不是不知道時間不站在他這邊。據了解，柯文哲近來與鴻海董事郭台銘多次會面，相較於和國民黨談判觸礁，「柯郭合」進度卻是超快。相關人士證實，政黨協商前一天，柯、郭確實有會面，兩人只要確定大選攜手合作，郭最後就不會登記參選，甚至連搭檔都不會爭取，而會全力支持柯文哲。另一方面，一位身兼多個台北市產業公會理事長、堅定支持「藍白合」的柯文哲金主，得知柯、郭近期可能宣布「喜訊」，同一天也趕來踩煞車，希望柯文哲要三思。

隨著泛藍基層開始出現要國民黨、侯友宜「走自己的路」的聲音，黨內同仇敵愾氣氛升高，讓「鷹派」勢力正逐漸抬頭。挺侯立委認為，如果不能靠協商產生正副總統參選人，全民調應該是唯一的解決方案，但手機取樣仍有爭議，比例應該儘量降低，甚至採全市話。如果協商和全民調都有一方不接受，周五藍白陣營應該就清理戰場，各自努力了。屆時，柯文哲第二套劇本，或被稱為早準備好的「真劇本」就要上場了。