台積電股價9月底下探516元的4個半月低點，隨後反彈至556元後再度拉回，近2日於527元附近獲撐，今日放量反彈。不過，三大法人本周迄今持續賣超達2萬613張，其中外資賣超達2萬2075張，投信及自營商分別買超1077張及385張，呈現土洋對作態勢。

台積電2023年前三季合併營收1.53兆元、年減6.24％，營業利益6612.61億元、年減16.95％，毛利率54.9％、營益率43.05％。歸屬母公司稅後淨利5997.86億元、年減16.77％，仍全創同期次高，每股盈餘（EPS）23.13元。

台積電預期，第四季合併營收將介於188～196億美元，毛利率預期降至51.5～53.5％、營益率則降至38～40％。以此推算，新台幣營收中位數為6144億元，季增12.4％、年減1.8％。毛利率及營益率預估中位數為52.5％、39％，分降至近2年、近4年低點。

台積電財務長暨發言人黃仁昭法說時指出，雖然產業庫存調整持續，但受惠3奈米需求持續強勁成長，可望帶動第四季營收持續回升。毛利率及營益率下滑，主要仍受3奈米放量影響。若排除匯率因素影響，仍預期長期毛利率達53％目標應可達成。

台積電法說釋出正向訊息，認為2024年營運將恢復健康成長。多家外資對此同聲認為台積電第三季財報及展望優於預期，維持「買進」或「優於大盤」評等，目標價區間則自650～699.66元調升至650～725.43元。