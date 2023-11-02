綽號「龍哥」的黃姓男子與楊姓妻子共同經營傳播娛樂公司，黃男並在臉書自稱「霸道總裁」，藉以誘逼失學女子從事性交易，該公司杜姓等員工還以強暴、恐嚇、拘禁方式圍毆、輪番性侵該女子，楊女甚至帶小妹拿火烤沾上辣椒醬的針在女子腳上刺「婊子」，檢察官痛斥黃男等人以非人道方式虐待女子，依強制性交等罪嫌起訴他們，並請求從重量刑。

起訴指出，35歲黃姓男子與39歲、綽號「小豬」的楊姓女子共同經營「最潮娛樂公司」及1間開發公司，2人並假借公司名義從事酒店小姐傳播、建築工地業務，該公司內有杜姓、羅姓等5名員工，都是黃及楊的小弟、小妹。

2020年7月間，黃男透過抖音認識在學的女子，之後該女子因案被安置在教養院，雙方斷聯一段時間，直到2022年11月又恢復聯繫，黃男便以介紹工作為由誘逼女子離開收容機構，陸續安排女子藏匿在汽車旅館、租賃套房等處，並安排她坐檯陪酒、工地粗工及性交易。

今年1月間，黃男、楊女假借該女子與其他人搞曖昧、違反公司規定為由，持鎮暴槍逼迫女子簽下30萬元本票及借款契約，之後又安排她到梧棲工地工作，苛扣女子薪資，將原本1天1400元薪資扣到女子僅能拿到100至200元，且女子若反抗就會被持鎮暴槍、球棒等痛毆，黃男等人還禁止女子對外通訊，並要求小弟、小妹輪流看守她。

今年2月，女子到酒店坐檯拿到1萬5000元小費被發現，黃男等人又以她試圖逃離為由，不但由杜姓員工持炒菜鍋打女子頭部，楊女還與李、羅等人將針用火烤後沾上辣椒醬，再以米酒加鹽巴在女子腳上刺上「婊子」、「鬼」等字；且黃男等人更以女子欠債為由，要求她以被性侵抵債，害得女子慘遭黃及其他員工輪流性侵，過程都被錄下。

女子的悲慘經歷到今年4月間，台中市警局第三分局查緝通緝犯時，意外發現她全身傷痕累累，才揭露這起事件。檢警偵訊時，黃男僅坦承打女子巴掌，否認其餘施暴行為；楊女則辯稱女子是違反規定才會簽本票，且指女子喜歡公司每個男員工、想多賺錢才去做性交易；但該公司員工證稱，黃及楊都曾要求他們打該名女子。

檢方2日偵查終結，依違反人口販運防制法、加重強制性交、意圖營利強迫使人為性交等罪嫌，起訴黃男、楊女等7人，並建請法院從重量刑。

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